© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Così come segnala Opta, Romelu Lukaku è il terzo giocatore belga a segnare in Serie A con la maglia dell’Inter, dopo Enzo Scifo e Radja Nainggolan. Per l'ex attaccante dei Red Devils è la quarta rete all'esordio con la nuova squadra: l'impresa gli era già riuscita con le maglie di West Bromwich, Everton e Manchester United.