Lukaku al centro del Belgio, Thorgan Hazard: "Uno così sempre meglio averlo a disposizione"

vedi letture

Conferenza stampa in casa Belgio per Thorgan Hazard, trequartista del Borussia Dormtund. Tra i temi affrontati c'è anche Romelu Lukaku. "Giocare con lui è sempre meglio - ha assicurato -. Ha segnato in tutte le partite e mette in seria difficoltà le difese. Sappiamo quali palloni gli piacciono e come giocare con lui. Ci conosciamo perfettamente, ma abbiamo anche altri attaccanti che fanno quel lavoro. Certo uno come Lukaku è meglio averlo a disposizione".