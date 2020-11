Lukaku al top della carriera. Ciclo fondamentale per le gerarchie in Serie A

"Romelu Lukaku è al top della sua carriera". Le parole di Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio che si è qualificato alle fasi finali di Nations League, dà lo slancio per il centravanti dell'Inter. La sua assenza si è fatta sentire enormemente durante l'ultimo periodo, tanto che i nerazzurri non sono riusciti a vincere né con il Parma né con l'Atalanta (dove è partito dalla panchina, giocando solamente sedici minuti), quasi a riprova della necessità di avere davanti il proprio attaccante principe.

LA VITTORIA MANCA DA QUATTRO PARTITE - La situazione non è semplice per nessuno, nemmeno per un'Inter che perde Kolarov, deve fronteggiare le critiche di Eriksen - che continua a non giocare al netto delle frecciate indirizzate al tecnico Conte - e non vince oramai dal 24 ottobre, quando proprio Lukaku era riuscito a cambiare la faccia alla sfida con il Genoa, con i rossoblù alle prese con le tante assenze dovute al Covid. Il prossimo ciclo di gare è praticamente fondamentale per tutti, anche per ridefinire quale può essere la gerarchia sia del campionato che delle coppe. Con il Torino di Belotti non sarà semplice perché sembra un'ultima spiaggia anche per il tecnico del Toro, Marco Giampaolo, che di certo non ha iniziato con il piede giusto questa stagione.