Lukaku c'è. Ora un esterno e la grana Icardi: cosa manca all'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte è stato accontentato. Lo abbiamo scritto spesso: l’unica richiesta esplicita del tecnico salentino aveva il nome, il cognome e le fattezze di Romelu Lukaku, arrivato alla Pinetina dopo lunghe trattative e un duello vinto con la Juventus. Non è poco. Ora però l’Inter deve completarsi, per dare la caccia proprio ai bianconeri, superati sul mercato, anche in campionato.

Un esterno sinistro: è la priorità, almeno in entrata, del momento. Perché Asamoah resta giocatore che Conte conosce benissimo, e di Dalbert l’Inter tesse le lodi, ma nessuno dei due convince al 100% per un ruolo da titolare. Il primo nome sulla lista è quello di Cristiano Biraghi, anche perché cresciuto in nerazzurro. Le alternative? Al momento, Kostic e Kurzawa, ma con la Fiorentina si spera di inserire proprio Dalbert per semplificare l’affare.

La grana Icardi è l’altro grande elefante nel mercato interista da qui al 2 settembre. Senza fascia al braccio e senza 9 sulle spalle, l’argentino resta un elefante nelle stanze di Appiano: puoi ignorarlo fin che vuoi, ma occupa spazio. Economico, perché un anno fa Maurito era un patrimonio (quasi) inestimabile e ora non è davvero fugata la possibilità che si sia messo in testa la pazza idea di salutare a zero tra due stagioni. Tecnico, perché alle prime difficoltà degli attaccanti in rosa sarebbe difficile far finta di non avere in rosa uno dei bomber più prolifici nella storia recente della Serie A. Una situazione ingarbugliata, che con il crescere dell’interesse della Roma si è intrecciata al futuro di Edin Dzeko, altro obiettivo mai nascosto di Marotta & Ausilio. La Juve alla finestra, lo scambio con Paulo Dybala resta un’eventualità.

Poi, operazioni di contorno. Recuperato Godin, potrebbe anche non arrivare un centrale difensivo in più. A centrocampo, almeno uno tra Borja Valero e Roberto Gagliardini dovrebbe salutare: con lo spazio creatosi, l’Inter potrebbe anche tentare la ciliegina sulla torta last minute. Infine, alcune cessioni possibili e fin qui sottaciute: Antonio Candreva e Matteo Politano. La società non li offrirà certo ai quattro venti, sono giocatori stimati e considerati. Ma è difficile negare che siano poco congeniali al 3-5-2 di Conte.