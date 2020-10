Lukaku: "Conte è come me: entrambi odiamo perdere. L'Italia? Sarei dovuto arrivare prima"

vedi letture

Ha concesso una lunga intervista a Vtm l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku e lo ha fatto dal ritiro della Nazionale belga di cui è uno dei leader. L'ex Manchester United ha parlato sia della sua esperienza in Italia ("È adatta al mio stile. Se l'avessi saputo, sarei arrivato prima") che del suo rapporto con Antonio Conte: "All'Inter giochiamo con due attaccanti. Quando gioco dalla sua parte si fa sentire, ma io e il mister andiamo d’accordo. Siamo più o meno simili: anche io, come lui, odio perdere".

Lukaku poi è tornato sulla scelta di non ritirare la medaglia per il secondo posto dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia: "Non potevo, era troppo per me. Ho sempre avuto quei momenti in cui devo dire semplicemente di no. Supercoppe, Scudetto perso di un punto (con l’Inter in questa stagione, ndr), semifinale dei Mondiali con il Belgio. È stato tremendo per me: ho pensato, 'f*****o questo'. Avevo dato tanto per quell’obiettivo, poi non l'ho ottenuto. Mi ci sono voluti quattro o cinque giorni per superarlo".