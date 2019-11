© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter pareggia a un quarto d'ora dalla fine contro il Bologna: azione insistita dei nerazzurri, con Lautaro che fa sponda per Skriniar. Lo slovacco, da centravanti, stoppa e si gira in un fazzoletto. Super parata di Skorupski e Lukaku, come un falco, insacca da due passi per l'ottava volta in campionato per l'1-1.