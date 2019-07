Lukaku-Dybala ad oltranza. I piani dell'Inter

Fonte: Sportitalia

La Juve fa sul serio, e dopo i contatti della passata settimana la trattativa con lo United procede ad oltranza nel tentativo di arrivare all’accordo con la controparte per l’affare Lukaku. Uno scambio imbastito con l’inserimento nella trattativa di Paulo Dybala e che pone i bianconeri in una posizione di momentaneo vantaggio rispetto alla concorrenza dell’Inter, la società che per prima aveva agganciato i contatti con i Red Devils per il loro centravanti. Nonostante l’assenso del diretto interessato allo sviluppo di questa possibilità, infatti, il quadro generale è favorevole ai bianconeri per la possibilità offerta al Manchester di soddisfare anche la ricerca di un sostituto per il tassello offensivo, anche se proprio la volontà di Dybala rappresenta l’ostacolo da superare per parlare di accordo raggiunto. Un aspetto che potrebbe essere travalicato da un’offerta di ingaggio in grado quantomeno di pareggiare la cifra attualmente percepita dalla Joya in bianconero, alla quale tuttavia i Red Devils non si sono ancora spinti. Un puzzle articolato, che comprende le possibili ma fin qui solo potenziali, contromosse dell’Inter. I nerazzurri stanno lavorando sul fronte Cavani, e attendono che l’uruguayano prenda la decisione definitiva sul suo futuro: cambiare quest’estate o scegliere una destinazione a parametro zero al termine della prossima. Del resto, la mancata cessione di Icardi continua a bloccare anche le operazioni previste in entrata, compreso il rilancio nei confronti del Manchester United. Ed allora la via maestra potrebbe essere quella di approfondire la più semplice pista Dzeko per iniziare a regalare a Conte un attaccante con il quale lavorare alla stagione che verrà. In attesa che il terremoto di mercato prenda il via…