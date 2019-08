Lukaku-Dybala, scambio difficile. L'Inter ritorna in pole per il belga

Vi abbiamo raccontato oggi della decisione del Manchester United di rinunciare a Paulo Dybala . Da Sky Sport arrivano invece aggiornamenti relativi al possibile addio dalla formazione inglese dell’attaccante Romelu Lukaku. Visto che lo scambio tra il belga e La Joya sembra ormai quasi sfumato, l’Inter è tornata prepotentemente in corsa per il giocatore dei Red Devils. La società nerazzurra vuole regalare l’attaccante ad Antonio Conte ed è disposta a chiudere la trattativa senza inserire alcuna contropartita tecnica. Un dettaglio che piace non poco al Manchester United, che deve concludere la trattativa entro l’8 agosto.

Inter-Lukaku, contatto - Questa mattina il club nerazzurro ha contattato l’agente del belga per stabilire la trattativa da adottare nel corso della trattativa. A breve l’Inter potrebbe presentare al Manchester United una nuova offerta. Dall’altro lato la Juventus, che non considera ancora del tutto tramontata la possibilità di uno scambio con Dybala, continua a ragionare su possibili nuove proposte che non includano La Joya. Allo stato attuale, secondo l’emittente, l’Inter sembra però tornata in prima fila per Lukaku.