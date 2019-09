© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il caso Romelu Lukaku e i buu razzisti di Cagliari esplodono in giro per il Mondo. E' diventato un caso internazionale che, chiaramente, ha fatto rumore anche in Belgio. A Sky Sports ha parlato l'attuale tecnico-giocatore dell'Anderlecht, Vincent Kompany. "Il problema è legato anche alle Federazioni: il vero razzismo risiede nel fatto che nessuna di queste ha rappresentanti che comprendono ciò che Romelu sta attraversando. Nessuno dei politici del calcio ha idea di ciò che ha vissuto, è questo il problema".