© foto di Imago/Image Sport

Nonostante i 42 gol e il 13 assisti in 93 presenze con la maglia del Manchester United l'amore fra Romelu Lukaku e i Red Devils non è mai scoccato. L'era Mourinho ad Old Trafford non ha certamente aiutato il belga a conquistare il cuore dei tifosi, probabilmente, più esigenti d'Inghilterra.

Troppo discontinuo il rendimento dello United nelle ultime stagioni e, di conseguenza, dell'ex Chelsea per considerarlo una pedina inamovibile su cui costruire il futuro del club.

Ecco allora che la possibilità di una separazione durante la prossima estate non è assolutamente da scartare. Anche il secondo cambio di procuratore nell'ultimo anno e mezzo (da Raiola a Jay-Z fino a Federico Pastorello) va in questa direzione. Con l'Italia in prima fila per accoglierlo. Con l'Inter che sogna di metterlo al centro del proprio attacco se Mauro Icardi dovesse lasciare Milano.