Lukaku esaltato in Belgio: 8 in pagella: "O segna o costringe gli avversari al fallo da rigore"

Romelu Lukaku protagonista ieri sera in Nations League, dove con una doppietta ha steso l'Islanda. Il centravanti si è preso le prime pagine dei quotidiani belgi che ne hanno esaltato la leadership, premiata per la prima volta con la fascia da capitano e le qualità. Het Nieuwsblad ha dato un 8 in pagella, scrivendo: "Non appena scappa dal difensore avversario o segna o lo costringe al fallo da rigore".