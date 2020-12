Lukaku fra i top 5 al mondo? Fonseca: "Non sono d'accordo: Dzeko, Mayoral e Miki i migliori"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, durante l'odierna conferenza stampa pre Torino, ha commentato l'intervista di qualche giorno fa di Romelu Lukaku in cui il belga dell'Inter diceva di sentirsi fra i primi 5 attaccanti al mondo. Il tecnico portoghese ha così risposto ad una domanda in merito riguardante Edin Dzeko: "Non sono d'accordo con Lukaku. Per me i due migliori sono Dzeko e Borja Mayoral, il terzo è Mkhitaryan".

