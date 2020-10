Lukaku: "Grazie a mister Conte ho capito chi sono. Quest'anno l'Inter vuole vincere qualcosa"

vedi letture

Intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport' nel corso del Festival dello Sport da Romelu Lukaku. Il centravanti belga s'è soffermato nel corso del botta e risposta anche suo suo rapporto con Antonio Conte: “Mi ha migliorato in tutto - ha detto -. Grazie al mister ho capito chi sono, è la prima cosa che va compresa. Io sapevo che lui e l’Inter erano la scelta migliore, fin dalla prima seduta di allenamento e ho dato il 100% fin dal principio. Vogliamo vincere qualcosa. Inter pronta per la Champions? La stagione passata abbiamo fatto molto bene, ma occorre far parlare il campo, il resto non conta".

Clicca qui per l'intervista integrale a Romelu Lukaku