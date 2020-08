Lukaku guida la banda: Inter, gli ex Manchester United a caccia del successo

C'è chi va in finale e chi no. Insieme all'Inter, in campo contro il Siviglia ci sarà anche una buona fetta di Manchester United. O meglio, di ex Manchester United. Perché l'ennesima annata storta dei Red Devils, conclusa almeno con il terzo posto in Premier League, ma ad anni luce dai rivali Liverpool e Manchester City, ha anche "regalato" tre rinforzi niente male alla squadra di Antonio Conte.

Romelu Lukaku guida la banda. Il belga non è stato affatto regalato, ma a Milano ha ritrovato il sorriso e il gol. L'anno scorso sembrava macchinoso e avulso dal progetto tecnico di Solskjaer, ora ha già migliorato e di tanto il proprio record stagionale, e sta per chiudere la stagione alla pari con la storica annata di Ronaldo nel 1998. Assieme al gigante di Anversa, ecco Ashley Young e Alexis Sanchez. Ex capitano, progressivamente epurato dal tecnico norvegese e arrivato a gennaio a Milano, dove ha ritrovato i propri anni migliori. E poi ecco Alexis Sanchez: metà stagione, o meglio tre quarti, nella nebbia. Proprio come nell'anno e mezzo trascorso a Manchester. Poi, dopo il lockdown, l'esplosione: il Nino Maravilla. E con gli altri ex Old Trafford, punta a sognare nel teatro di Siviglia.