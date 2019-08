Lukaku il più caro, Ronaldo ultimo. La top10 dei colpi più costosi dell'Inter

© foto di Imago/Image Sport

Il colpo in entrata più costoso da quando esiste l'Inter. A prescindere da quello che sarà l'impatto sul campo, Romelu Lukaku è destinato a prescindere ad entrare nella storia della società nerazzurra. Per introdurre la questione è giusto sottolineare come prezzi e trattative attuali si muovano su binari completamente diversi rispetto a qualche anno fa. Ma il primato del belga resta e pare destinato a durare ancora per un po'.

Alla fine delle contrattazioni, lunghe e complesse, l'Inter ha strappato qualche milione allo United arrivando a 65 di parte fissa più 10 di bonus, per un totale che potrebbe arrivare a 75. Ovvero oltre 25 in più rispetto ai 49 totali messi in conto per Niccolò Barella che a bilancio pesa per 37 milioni più 12 di bonus. Sul gradino più basso del podio ecco un colpo amarcord: Bobo Vieri. Nel '99 fu pagato 90 miliardi di lire dal presidente Moratti, ovvero circa 46,5 milioni traslando il tutto in euro. Chiudono la top5 altri due acquisti della storia recente nerazzurra: Joao Mario fu pagato 45 milioni considerando parte fissa e bonus, mentre 38 furono i milioni necessari per strappare Radja Nainggolan alla Roma lo scorso anno.

Chiudono la Top10 Geoffrey Kondogbia ed Hernan Crespo (36 milioni per entrambi), Milan Skriniar (34 milioni) e Ronaldo (28 milioni di euro il cambio attuale). Nel mezzo al difensore ex Samp e al Fenomeno troviamo Alessandro Bastoni, iscritto a bilancio per una cifra di 31,1 milioni di euro. Come detto agli atti ufficiali risulta questa cifra versata nelle casse dell'Atalanta, ma in ballo c'erano altri giocatori che fecero il percorso inverso come Eguelfi, Bettella e Carraro.

Questa la Top10 dei giocatori più costosi della storia nerazzurra:

1 - Romelu Lukaku 75 (65+10)

2 - Niccolò Barella 49 (37+12)

3 - Christian Vieri 46,5

4 - Joao Mario 45 (40+5)

5 - Radja Nainggolan (38)

6 - Geoffrey Kondogbia (36)

7 - Hernan Crespo (36)

8 - Milan Skriniar (34)

9 - Alessandro Bastoni (31,1)

10 - Ronaldo (28)