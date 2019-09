© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Romelu Lukaku, scrive Il Giornale oggi in edicola, è "il simbolo di una squadra che ha sposato la causa dell'allenatore". Il quotidiano racconta il momento dell'Inter e di Antonio Conte, anima e psicologo. "Se vogliamo, possiamo", dice l'allenatore, che ha pensieri, non sogni. Lo scivolone di Champions è già dimenticato, per un allenatore feroce, insaziabile. Guida di un'Inter "con la bestia dentro".