Lukaku: "In Italia conta la vittoria ed è ciò che cerco. Lautaro? Capito subito cosa sarebbe nato"

Con 35 gol nel 2020 Romelu Lukaku si è guadagnato di diritto l'ingresso nell'Olimpo dei migliori attaccanti del Mondo. Per raccontare il suo incredibile anno il centravanti dell'Inter ha rilasciato una lunga intervista a Voetbal International. "In Italia conta solo la vittoria - racconta il colosso belga -. Ed è solo a questo che penso quando entro in campo. L'approccio calcistico in Serie A è completamente diverso rispetto all'Inghilterra. C'è un'attenzione incredibile all'aspetto tattico e questo mi obbliga a non sbagliare mai. Né nel muovermi né nel posizionamento".

Sulla sua avventura all'Inter, poi l'ex United ha parlato della coppia con Lautaro Martinez: "Prima di arrivare in nerazzurro ho visto alcune partite della squadra e vedendo come si muoveva e come giocava Lautaro ho subito capito che sarebbe potuto scattare qualcosa di bello fra noi. A volte i riflettori sono per lui, a volte sono per me. Se entrambi lo capiamo e lo accettiamo le cose andranno bene. Sono consapevole della responsabilità che ho, quindi non ho il diritto di abbassare le braccia. Se abbasso le braccia, ha immediatamente un impatto negativo sul gruppo. C'è bisogno di leader in campo come me, come Arturo Vidal, Nicolò Barella o Alexis Sanchez. Solo con un tale atteggiamento puoi trasformare mentalmente la squadra e ribaltare una partita".

Lukaku, poi, torna a parlare di Josè Mourinho suo ex tecnico ai Red Devils: "Mi ha insegnato a lavorare di più e meglio per la squadra, sia in termini di pressing che di posizionamento in campo. La riprova del suo lavoro con gli attaccanti lo si vede anche oggi con Harry Kane al Tottenham".