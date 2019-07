Lukaku in Italia? Lo United ha le idee chiare: assalto a Moussa Dembele

© foto di Dimitri Conti

Chi al posto di Romelu Lukaku? Il Manchester United, scrive 'L'Equipe', ha le idee piuttosto chiare in caso di partenza del centravanti belga classe '93 che in questi giorni è in trattativa sia con la Juventus che con l'Inter.

Nel mirino dei red devils c'è Moussa Dembélé, ex Celtic attualmente in forza all'Olympique Lione. Per il calciatore classe '96 è pronta un'offerta da 50 milioni di euro, offerta ovviamente subordinata alla cessione di Lukaku.