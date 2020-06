Lukaku in ottima compagnia: solo altri 3 hanno segnato almeno 18 gol nel primo anno all'Inter

Romelu Lukaku è in ottima compagnia. Con la rete siglata questa sera contro la Sampdoria, il centravanti dell’Inter è arrivato a quota 18 gol nella sua prima stagione in Italia. Negli ultimi 30, come evidenziato da Opta, soltanto altri tre giocatori (Milito, Ronaldo e Ruben Sosa) ne hanno segnati almeno altrettanti al loro primo campionato in maglia nerazzurra. Per la cronaca, Sosa chiuse a 20, Milito a 22 e Ronaldo a 25. Considerato che dopo il recupero di oggi mancheranno altre 12 giornate per chiudere il campionato, per Lukaku non dovrebbe essere troppo complicato superare almeno i primi due.