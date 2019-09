© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Romelu Lukaku elogia Antonio Conte e l'Inter, definita la "squadra di cui ho bisogno" in una lunga intervista concessa a ESPN. Il belga è evidentemente entusiasta della nuova avventura: "Era il momento perfetto per me per lasciare l’Inghilterra, non volevo più stare lì. Ho trovato un gruppo di giocatori davvero speciale. E abbiamo la persona giusta a guidarci per andare lontano. Scudetto? Non credo si possa dire: ‘Devi vincere’. C’è un nuovo allenatore, una nuova squadra, un nuovo modo di giocare, quindi vediamo una partita alla volta. Stiamo imparando. Ma dobbiamo muoverci nel modo giusto. E dobbiamo chiarire che ogni volta che una squadra affronta l’Inter, è una battaglia".