Lukaku-Inter, lo United lavora già al sostituto: forte l'idea Ben Yedder

© foto di Federico Gaetano

Con Romelu Lukaku "sogno non impossibile dell'Inter", come detto dal suo agente Federico Pastorello all'uscita dal summit di oggi coi nerazzurri, il Manchester United studia l'erede. Secondo il Mirror, potrebbe sbarcare in casa Red Devils Wissam Ben Yedder del Siviglia: 28 anni, 4 presenze con la Nazionale francese, è seguito anche da Paris Saint-Germain e Barcellona.