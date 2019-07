Lukaku, lo United vuole solo 70 milioni. Bloccato da Icardi

© foto di Imago/Image Sport

Icardi muove Lukaku. O meglio, veicola i soldi che poi verranno eventualmente investiti sul centravanti belga. Con l'argentino che continua a essere bloccato, con la Juventus che gioca come al gatto con il topo, l'Inter non può proporre l'affondo decisivo per l'attaccante, valutato circa 70 milioni di euro dal Manchester United.

NIENTE PRESTITI - Anche perché dall'Inghilterra continuano a ripetere di non volere un trasferimento a titolo temporaneo, nemmeno con l'inserimento dell'obbligo di riscatto. "Pagare moneta, vedere cammello", secondo un vecchio adagio utilizzato anni fa anche da Claudio Lotito. Lo United chiede soldi, niente contropartite, nemmeno Icardi che non ha intenzione di spostarsi dall'Italia, dando la propria disponibilità solo (per ora) alla Juventus.

OK A UN QUINQUENNALE - L'accordo di massima fra le parti già c'è, per cinque anni a 7,5 milioni di euro (la cifra precedentemente chiesta da Icardi) più eventuali bonus in base a gol e piazzamenti di squadra. Lukaku vuole andare via da Manchester, ma difficilmente succederà prima di Icardi.