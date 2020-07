Lukaku mai così prolifico: gol numero 28, è la sua miglior stagione in carriera

vedi letture

Numeri da campione per Romelu Lukaku, che migliora il proprio record personale. Il gol siglata al Genoa è infatti il numero 28 in questa stagione per il centravanti dell’Inter: si tratta della miglior annata a livello realizzativo per il belga, che migliora il rendimento della stagione 2017-2018, in cui mise a segno 27 reti con la maglia del Manchester United. Il campionato con più gol, nella sua carriera, resta ancora la Premier League 2016-2017 con l’Everton: 25 reti, a fronte delle 22 finora messe a segno in Serie A.