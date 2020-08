Lukaku nel bene e nel male. E i record di Ronaldo, Crespo e CR7 volano via in un secondo

Inter, dalla speranza alla disperazione. Tutto nel nome di Romelu Lukaku. E' il belga, infatti, l'assoluto protagonista - nel bene e nel male - della finale di Colonia che consegna l'Europa League al Siviglia.

Lukaku era partito bene, realizzando l'1-0 dell'Inter e la 34esima rete stagionale: l’ultimo nerazzurro ad aver segnato altrettanti gol alla sua prima stagione con l’Inter fu Ronaldo nel 1997/98.

Ma non solo. Lukaku è stato anche il primo giocatore a segnare in sei partite consecutive della fase a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee da Cristiano Ronaldo tra il 2012 e il 2013.

Finita qui? Ancora no. I 9 gol di Lukaku, infatti, in questa stagione sono il maggior numero di gol in una singola stagione europea di un giocatore dell'Inter (al pari di Roberto Boninsegna e Hernan Crespo).

Una serata ricca di record personali, dunque, cancellati però in un secondo dalla deviazione fatale (e decisiva) per il definito vantaggio spagnolo. Una conclusione che più amara non si poteva...