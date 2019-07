Lukaku non ci sarà con l'Inter. Solskjaer conferma: "È fuori forma"

© foto di Dimitri Conti

"Romelu Lukaku non è in forma e domani non sarà della partita . Ma non ci sono aggiornamenti di mercato che lo riguardano". Così, Ole Gunnar Solskjaer ha confermato in conferenza stampa l'assenza dell'attaccante belga nell'amichevole di domani contro l'Inter. La squadra nerazzurra è interessata da tempo al giocatore e ha già presentato al Manchester United un'offerta per acquistarlo.