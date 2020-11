Lukaku partirà col Belgio? Domani la decisione: è il grande dubbio del ct Martinez

Verrà o non verrà convocato Romelu Lukaku dal ct della nazionale belga per i prossimi impegni di Nations League? E' questo il grande dubbio del commissario tecnico Roberto Martinez alla vigilia delle convocazioni. E' attesa per domani, infatti, la lista dei diavoli rossi per le sfide del 15 e 18 novembre contro Inghilterra e Danimarca e al momento il ct non s'è sbilanciato sulla presenza dell'attaccante dell'Inter, indisponibile negli ultimi due match e il cui impego per la sfida di sabato contro l'Atalanta è ancora incerto. "La domanda più grande - si legge sul portale belga 'Dhnet' - riguarda Romelu Lukaku, calciatore alle prese con un problema agli adduttori che lo hanno costretto a saltare le ultime due partite dell'Inter".