© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Numeri impressionanti per Romelu Lukaku, autore di una doppietta in Udinese-Inter (in questo momento sul 2-0). Come evidenziato da Opta, infatti, il centravanti belga è il primo giocatore nell’era dei tre punti a partita capace di segnare almeno 11 gol nelle prime 11 trasferte in assoluto disputate in campionato. Corsaro.