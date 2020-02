vedi letture

Lukaku ristabilisce le gerarchie nel recupero. Inter-Ludogorets 2-1 al termine del primo tempo

Primo tempo giocato a viso aperto da entrambe le squadre, quello andato in scena fra Inter e Ludogorets a San Siro dopo lo 0-2 nerazzurro in terra bulgara.

Nei primi minuti ospiti arrembanti e a caccia di un gol che potrebbe riaprire la sfida, ma l'Inter si copre bene e rischia poco. Poi, al 26', l'episodio che rischia di cambiare la gara: Cicinho mette al centro un bel pallone, Cauly vince lo scontro fisico con Godin e batte Padelli da pochi passi.

L'Inter, colpita, non ha voglia di rischiare ulteriormente e prova subito a reagire: prima con un rigore chiesto (e non dato dal VAR) per presunto fallo su Moses, poi con la rete del pareggio firmata Cristiano Biraghi: azione manovrata dei nerazzurri, Eriksen manda profondo l'esterno che col mancino (e una deviazione di Terziev) batte Iliev con la rete dell'1-1.

Allo scadere della prima frazione c'è gloria anche per Romelu Lukaku: scambio prolungato con Sanchez che scucchiaia dentro. Il colpo di testa del belga viene respinto da Iliev, ma il pallone carambola ancora sulla testa del 9 nerazzurro che con un gol fortunoso fa rientrare i suoi negli spogliatoi sul 2-1.