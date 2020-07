Lukaku salta la SPAL. Messi in Champions e il Toro: è solo la terza per Conte senza di lui

Romelu Lukaku salterà sicuramente la gara di questa sera contro la SPAL. Il centravanti di Anversa è rimasto ad allenarsi a Milano e non sarà dunque a disposizione di Antonio Conte per cercare di andare al secondo posto in solitaria. Non è certo una costante l'assenza del belga per Conte: per adesso, l'ex giocatore del Manchester United ha saltato soltanto due partite. Una in Champions League, in occasione della sconfitta contro il Barcellona di ottobre al Camp Nou. Poi l'ultima contro il Torino di campionato, vinta 3-1 in rimonta, mentre è sempre stato presente nelle gare precedenti e sempre da titolare eccezion fatta per due partite.