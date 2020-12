Lukaku: "Siamo l'Inter, lottare per lo scudetto è un dovere. Giocato male nell'ultimo periodo"

vedi letture

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha parlato dell'obiettivo scudetto nella sua intervista a France Football: "Devo essere onesto: non possiamo parlare di questo visto come giochiamo nell’ultimo periodo. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Parlare di titolo per fare cosa? Siamo l’Inter! È un dovere battersi per vincere il campionato, è il minimo. Vedremo a marzo, stesso discorso per l’Europeo".