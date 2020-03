Lukaku: "Sono molto contento di giocare all'Inter. I tifosi sono i migliori del mondo"

Romelu Lukaku, nel corso di un "Q&A" sul proprio profilo Instagram, ha risposto alcune domande da parte dei propri followers: "Sono molto contento di giocare all'Inter, in Italia mi sto trovando molto bene. I tifosi dell'Inter sono i migliori del mondo". Poi parlando del compagno di reparto Lautaro Martinez: "Uno dei migliori talenti che abbia visto". Anche per Esposito le parole sono molto dolci: "Grande talento, se continua così diventa un grande". Non manca neanche un elogio per Brozovic: "Se dovessi andare in guerra, prenderei uno come lui. Grande personalità con molta qualità".