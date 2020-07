Lukaku vola su Zapata e sblocca Genoa-Inter: 1-0 del belga, gol numero 22 in campionato

Romelu Lukaku fa 22 e sblocca Genoa-Inter. Nerazzurri in vantaggio a Marassi al 34’: azione di Biraghi, che crossa da sinistra sul secondo pallo. Zapata frana a terra nel corpo a corpo col gigante belga, che a quel punto, da due passi, colpisce di testa e batte agilmente Perin per l’1-0. Gol numero 19 di testa per l’Inter, 22 in campionato e 28 in stagione per Lukaku.