LuLa, Brozovic e l'attesa per Eriksen e Sensi. Inter, Conte ha in mente 5 profili per la ripartenza

Cinque giocatori su cui Antonio Conte farà particolarmente affidamento nel momento in cui, si auspicano tutti, ci sarà la ripartenza del campionato. Intanto l’Inter lavora per tornare almeno ad allenarsi, individualmente, sui 4 campi del Suning Training Center. Un giocatore per ogni metà campo, quindi 8 in totale per ogni seduta. Lo step successivo sarà quello di tornare ad allenarsi in gruppo, solo dopo si potrà (eventualmente) pensare alla ripresa. Intanto però, il tecnico nerazzurro ha già in mente su chi puntare per guidare la ripartenza nerazzurra.

I primi e più importanti, spiega la Gazzetta dello Sport, saranno Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Al primo sarà chiesto di dimenticare gli scivoloni social e continuare a segnare, quanto e magari più della prima parte di stagione. Al Toro, invece, di dimenticare le voci continue e fin troppo insistenti che arrivano da Barcellona. Alle loro spalle la certezza di Conte si chiama Marcelo Brozovic, mentre nella mente del tecnico c’è grande attesa per due giocatori: Stefano Sensi, che ha sfruttato la sosta per rimettersi in pari coi compagni. E soprattutto Christian Eriksen: quella che si prospetta è una sorta di nuova preparazione, come se si fosse tornati dall’estate. E il danese dovrà cercare di colpire al cuore Conte per guadagnarsi una casella sul campo da cui possa prendere per mano la squadra.