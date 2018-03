Lulic: “VAR? Lazio penalizzata. Lasciamo tranquillo Milinkovic-Savic”

© foto di Federico Gaetano

Lazio penalizzata dal VAR? Senad Lulic, attraverso il microfono di Premium Sport, ha così risposto alla domanda: “C'è questa tecnologia e si deve ottimizzare, utilizzarla nei momenti giusti. Quest'anno siamo stati penalizzati, lo sappiamo, ma adesso non ne parliamo tanto. Cercheremo di fare il nostro in campo. Gli arbitri sbagliano e sbaglieranno ancora. Avendo però la possibilità di rivedere tutto restano episodi che non comprendiamo, tutto qui". Lulic, inoltre, ha parlato di Sergej Milinkovic-Savic: “Se è un uomo mercato? Meno se ne parla e meglio è per lui e per noi. Dobbiamo lasciarlo in tranquillità. Deve allenarsi e lavorare", le parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.