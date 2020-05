Lulic non forza i tempi e continua in Svizzera la riabilitazione

Senza fretta, almeno per ora, fino a quando non ci saranno date più certe per la ripresa (nell'ultimo DPCM il 18 maggio è il giorno del ritorno ad allenamenti collettivi). Senad Lulic continua in Svizzera, dove ha svolto il secondo intervento, le cure previste dal protocollo riabilitativo alla caviglia destra, operata in artroscopia due volte a cavallo tra febbraio e marzo. Inzaghi conta di riaverlo a disposizione per metà giugno, quando il pallone dovrebbe tornare a rotolare negli stadi vuoti della Serie A. Di tempo ce n'è ancora, quindi d'accordo con lo staff medico non si vogliono accelerare i tempi inutilmente, col rischio in più di una possibile ricaduta che andrebbe a compromettere anche la prossima stagione. Passata questa settimana, con la Lazio che mercoledì tornerà a correre a Formello rispettando ogni norma per la tutela della salute, Lulic pianificherà più nel dettaglio il rientro a Roma. Dove tutti lo aspettano, sia in campo che negli spogliatoio, essendone lui capitano e leader.