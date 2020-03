Lulic, ora c’è speranza: il capitano della Lazio migliora e punta al rientro

Non più tardi di due settimane fa, a Formello si temeva che Senad Lulic avesse finito la propria stagione. Ora c’è più positività intorno al bosniaco e mister Inzaghi conta di riaverlo per il rush finale di campionato, ammesso che riprenda dopo la sospensione voluta dalle istituzioni. Perché il bosniaco ha effettuato un secondo intervento di pulizia alla caviglia a fine febbraio, in Svizzera, dove sta tutt'ora continuando la riabilitazione. Non riusciva più a camminare Lulic, che si trascinava un problema da mesi. Ci ha giocato sopra, partita dopo partita, e complici delle infiltrazioni all’interno della caviglia si è creata un’infezione, che la società ha provato a debellare con una prima operazione di artroscopia, lo scorso 12 febbraio in Paideia. Che però non ha portato gli effetti sperati, tanto da spingere l’esterno a tornare nella sua casa oltre il confine per andare di nuovo sotto i ferri.

Da dieci giorni sta lavorando da solo, accanto alla famiglia, migliorando piano piano in modo costante. Non si sa quando Lulic si rivedrà a Formello: vista anche la situazione sanitaria italiana, la prudenza è d’obbligo. Il campionato ora è fermo, almeno fino al 3 aprile, e questa improvviso stop potrebbe essere favorevole al rientro del capitano biancoceleste, la cui ultima partita è stata quella contro il Verona del 5 febbraio. Per leadership, fisico e capacità tattica, è una pedina fondamentale per il 3-5-2 di Inzaghi, anche perché Jony - il suo sostituto a sinistra - non dà garanzie a 360°: per esempio se si fosse giocato sabato scorso a Bergamo come da programma iniziale, avrebbe giocato Marusic a piede invertito. Il mondo Lazio lo aspetta, così come anche lo spogliatoio che frattempo non si riunirà a Formello fino a lunedì prossimo, quando ricominceranno gli allenamenti, con la speranza di ritrovare al più presto la normalità perduta.