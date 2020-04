Lulic prosegue le cure in Svizzera: Inzaghi lo attende per il forcing finale

La Lazio attende Lulic per riabbracciarlo (virtualmente) a più di un mese dall'ultima volta. Il laterale biancoceleste, capitano della squadra, è volato a inizio marzo in Svizzera per sistemare mediante un intervento chirurgico la caviglia destra. Una seconda operazione di artroscopia, resasi necessaria dopo la prima effettuata il 12 febbraio a Roma, che però non ha portato i risultati sperati. Il rientro in campo è ancora lontano, Lulic è ancora leggermente indietro nel proprio protocollo riabilitativo: se non fosse scoppiata la pandemia, avrebbe concluso la propria stagione, ma con il campionato in stand-by punta a tornare a disposizione per le ultime 12 giornate. Già dalla prossima settimana potrebbe rientrare nella Capitale e aumentare i carichi di lavori nei 14 giorni di quarantena. Così facendo a maggio potrebbe riprendere il lavoro aerobico in campo e, passo dopo passo, rimettersi gradualmente a disposizione di Inzaghi. Il suo sarebbe un recupero d'oro per il tecnico, che a sinistra al momento può contare solo su Jony, che non ha ancora convinto al 100%.