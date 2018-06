Lunin: "Interesso ad altri club? Sto lavorando bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inseguito da quasi tutti i club di Serie A, come Napoli e Inter, il portiere ucraino Andriy Lunin - come spiega FcInterNews, non si dice preoccupato. "Non mi crea pressioni, non mi sento adulato. Semplicemente, se ci sono interessi da altri club vuol dire che sto lavorando bene, quindi devo continuare a lavorare con lo stesso spirito. Il mio futuro? Per ora è tutto a posto, vedremo che accadrà".