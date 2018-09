Luperto, la fiducia con i fatti: contratto fino al 2023 e niente svincolato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contratto già firmato e fiducia confermata nel momento del bisogno. Il Napoli punta su Sebastiano Luperto, difensore classe '96 attualmente impegnato con l'Under 21, e l'ha confermato anche in questo momento di particolare emergenza, con l'infortunio grave di Vlad Chiriches che ha aperto le porte al possibile ingaggio di uno svincolato.

Invece no. Perché la società s'è affrettata a far sapere che - almeno per il momento - non si sta valutando l'ingaggio di uno svincolato. Che oltre a Nikola Maksimovic c'è Sebastiano Luperto, uno dei migliori difensori dell'ultima Serie B.

Che Carlo Ancelotti puntasse sul calciatore leccese era chiaro già in estate. Il presidente Fabrizio Corsi voleva riportarlo ad Empoli, ma il Napoli - che nel frattempo l'ha anche provato largo a sinistra - ha subito bloccato la sua cessione su precisa richiesta dell'allenatore, che adesso l'ha riportato al centro visto l'arrivo di Malcuit e l'ennesimo infortunio rimediato durante la pausa per le Nazionali. Ed è andata anche oltre, rinnovandogli il contratto fino al 2023 (già firmato, manca solo l'ufficialità).

Dei quattro centrali attualmente a disposizione è l'unico mancino. Una risorsa da non disperdere, da utilizzare: già oggi nell'Italia Under 21 (18.30 fischio d'inizio contro l'Albania), all'occorrenza nel Napoli che verrà.