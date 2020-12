Luperto: "Sono al Crotone perché a Napoli non c'era spazio. Qui già mi sento cresciuto"

A tre giorni dalla sfida contro il Napoli, club ancora proprietario del suo cartellino, il difensore Sebastiano Luperto ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Marte'. E ha spiegato perché, questa estate, ha deciso di lasciare il club partenopeo per accasarsi al Crotone: "A Napoli ho fatto un percorso di crescita positivo seconde me, ma quest'anno mi serviva fare maggiore esperienza e giocare più partite possibili. A Napoli con calciatori di grande qualità come Koulibaly, Manolas e Maksimovic mi sarebbe stato difficile giocare un campionato intero, per questo sono qui. Crotone è un’avventura importante per me e già mi sento molto cresciuto. So però che dovrò continuare così e acquisire sempre più esperienza in questo campionato così duro come la Serie A. A Crotone voglio acquisire più esperienza e dimostrare le mie qualità. Sto crescendo molto, ma devo fare ancora più esperienza e affermarmi ancora di più in questo campionato che è davvero difficile".