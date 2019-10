Luperto uomo simbolo a Salisburgo: può essere più di una quarta scelta

Fonte: Inviato a Salisburgo

L’uomo simbolo di Salisburgo. Carlo Ancelotti, dopo il 3-2 alla Red Bull Arena del suo Napoli, non ha avuto dubbi: Sebastiano Luperto è l’immagine migliore degli azzurri che tornano dall’Austria con tre punti in tasca e la qualificazione alla fase eliminatoria molto più vicina. In effetti, alla seconda gara da titolare in stagione e all’esordio assoluto in Champions League, in un contesto molto difficile sia a livello ambientale che tattico, il difensore pugliese ha offerto una prestazione solida. Poche sbavature, tanta attenzione, nonostante non fosse scontato.

E se diventasse un titolare del Napoli? È una provocazione, perché la coppia Manolas-Koulibaly non si mette certo in discussione, anche se non ha ancora trovato i giusti automatismi. Però il Luperto di ieri sera merita maggior spazio. Anche per un dato anagrafico: è giovane, ma pur sempre un classe ’96. Nel Salisburgo, per dire, sarebbe quasi un vecchietto. Nel Napoli, dopo essere rimasto per due stagioni di fila per chiaro volere di Ancelotti, è probabilmente arrivato al momento di una svolta. Quella necessaria per capire se a Napoli può essere un giocatore da più di 861 minuti in stagione (quelli dell’anno scorso) o meno. Il campo di Salisburgo, più insidioso di quanto il blasone dell’avversario possa far pensare, ha dato un grosso sì: può essere più di una quarta scelta, come sostanzialmente è stato sinora. Molto di più. Basta crederci: la fiducia di Ancelotti, alla Red Bull Arena, non è stata tradita. Anzi.