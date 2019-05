© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lyanco fa tris e il Parma ora rischia davvero la goleada: il Bologna non si ferma, vuole umiliare l'avversario nello scontro diretto e portarsi avanti sul discorso salvezza già stasera (con un successo sarebbe a +5): il centrale brasiliano supera nello stacco Sierralta su calcio piazzato e fa 3-0. Parma praticamente non sceso in campo in questo secondo tempo.