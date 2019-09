Lyanco, l'ora di prendersi il Toro: può essere il vice-Nkoulou

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sua è una situazione ai limiti del paradossale: Lyanco, infatti, ha collezionato più presenze in sei mesi al Bologna che in un anno e mezzo di Toro. Tredici le apparizioni durante il prestito da gennaio a maggio con Sinisa Mihajlovic in rossoblù, appena dieci i gettoni in granata tra l’estate del 2017 e il dicembre del 2018. E ancora oggi, tornato sotto la Mole dopo la parentesi in Emilia, non ha incrementato il suo bottino con il club che, per strapparlo al Santos e alla concorrenza della Juventus, mise sul piatto nove milioni di euro complessivi tra fisso e bonus nell’inverno del 2017. Ora sta ritrovando la forma fisica, dal punto di vista del minutaggio può dirsi soddisfatto di questa parentesi con il Brasile Under 23: due sfide da titolare, anche se in quella di questa notte contro il Cile è stato espulso al minuto ’81. I tanti guai fisici ne hanno ostacolato la carriera, ora è pronto a tornare al Filadelfia per recitare un ruolo da protagonista.

Vice-Nkoulou – Da domani sarà a disposizione di Walter Mazzarri e inizierà la sua missione in vista del Lecce. Il brasiliano vuole convincere il tecnico a puntare su di lui, i tempi per vederlo titolare stanno diventando maturi. In mezzo alla difesa, infatti, c’è bisogno di volti nuovi: Gleison Bremer e Koffi Djidji hanno faticato non poco nel ruolo di vice-Nkoulou tra Wolverhampton, Sassuolo e Atalanta, Lyanco può spuntarla. Per ora, infatti, il camerunense resta un separato in casa, anche se si attende sempre la svolta positiva per il suo reintegro in rosa. Nel frattempo, però, Mazzarri deve studiare soluzioni alternative: e Lyanco titolare da centrale del terzetto difensivo è più che un’idea. Gli esperimenti inizieranno da domani, poi ci sarà tempo fino a lunedì, giorno in cui il Lecce si presenterà all’Olimpico Grande Torino, per provare le varie soluzioni