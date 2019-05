© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lyanco è pronto per tornare al Torino. Il Bologna restituirà a malincuore il difensore brasiliano voluto ed esaltato da Sinisa Mihajlovic e che ha conquistato i tifosi emiliani. Il punto lo fa Tuttosport spiegando che anche il dg Fenucci ha detto che il Bologna farà un tentativo ma che deciderà il Torino. Anzi. Lo ha già fatto. Mazzarri e Cairo non hanno dubbi: Lyanco rientrerà in granata.