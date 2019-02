© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’attaccante della Virtus Entella Dany Mota Carvalho in un’intervista rilasciata a Sassuolonews.net oltre che parlare del proprio momento di forma è tornato sul mercato e sul mancato riscatto da parte del Sassuolo: “In questo momento sta andando tutto bene sia per me sia per la squadra. Dobbiamo continuare così perché da qualche mese stiamo facendo davvero bene e vogliamo giocarci le nostre chance, ma sappiamo che il campionato di Serie C è un campionato molto difficile. Noi però abbiamo un solo obiettivo in testa, che è tornare in Serie B. - continua Mota Carvalho – Sassuolo? Mi sono trovato bene e sono ancora in contatto coi compagni della Primavera, ho fatto il mio lavoro ed è stata una bella esperienza, ma è andata così. Sono rimasto deluso del mancato riscatto, ma non devo pensarci più e lavorare duramente per andare il più lontano possibile. Mercato? Bisogna chiedere al mio procuratore perché io non saprei cosa rispondere. Ho letto dell’interesse di Genoa o Fiorentina, ma probabilmente si è trattato solo di voci e non di qualcosa di concreto. Futuro? Fra 5 anni spero di essere in Serie A, anche se è un tempo un po' lungo per pensarci. Sono concentrato sul presente, penso a lavorare e a migliorare e spero di raggiungere i miei traguardi”.