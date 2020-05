M. Salgado: "Cassano? Un pazzo, ma tecnica da fenomeno. Juve può vincere la Champions"

Protagonista in diretta Instagram con Fabio Cannavaro, Michel Salgado ha parlato di un altro ex Real Madrid, Antonio Cassano: “Era un pazzo. Che elemento, che spettacolo. È uno dei giocatori che mi ha colpito di più in assoluto: lui come Guti, a livello tecnico avrebbero potuto fare qualsiasi cosa, giocare ad altissimo livello. Avevano entrambi tutto quello che serviva”.

E poi un passaggio sulla Juve di oggi.

“Può vincere la Champions League, perché ha Cristiano Ronaldo. Insomma, è Cris, non uno qualsiasi, è impressionante. Tra le italiane non conoscevo bene l’Atalanta, l’ho vista contro il Valencia e gioca calcio in modo spettacolare. Sono molto forti”