M'Vila: "All'Inter fu un fallimento, ma su di me noto troppo pregiudizi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex centrocampista dell'Inter, Yann M'Vila, ha ripercorso la sua carriera ai microfoni di Madein Foot: "Le persone si fidano troppo dei luoghi comuni. Tutti dicono che io sia un idiota e che non cambierò mai. Ammetto che l'esperienza all'Inter è stata un fallimento, ma al Sunderland le cose sono andate bene anche se poi sono andato via, e al Rubin Kazan ero addirittura il capitano pur non parlando la stessa lingua dei miei compagni", le parole dell'attuale giocatore del Saint-Etienne riportate da fcinternews.it