Ma chi è l'anti Juve?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quest'anno il campionato è iniziato presto, molto. Probabilmente sarebbe stato contento anche Giampiero Ventura di avere, sulle gambe, una partita in più, visto che la disfatta con la Spagna era, secondo lui, dovuta in larga parte alla condizione della nazionale italiana della scorsa annata. Disgressioni a parte, il 3 di settembre ci regala una Juventus a punteggio pieno, faticando ma davvero correndo quasi sul posto, un Sassuolo che dista due lunghezze, mentre le altre hanno tutte trovato una sconfitta. Dal Napoli al Milan, dalla Roma alla Lazio, passando per l'Inter. Le prime sei del campionato hanno già tutte perso, la Juve no.

Questo nonostante i cambi di formazione, un Cristiano Ronaldo che non segna, una difesa che scricchiola e che si dimentica, in trasferta, almeno una volta il centravanti avversario a colpire di testa. Con il Chievo Stepinski, gol, con il Parma Inglese, con Gervinho che poi va in tap-in. Non sembra esserci una capacità di onnipotenza da parte dei bianconeri, ma i nove punti in tre partite probabilmente dicono altro.

Invece le altre hanno dei grossi problemi. Il Napoli è finito due volte sotto per 2-0, una l'ha poi vinta, con il Milan, l'altra persa rovinosamente con la Sampdoria. La Roma è andata sotto 3-1 con l'Atalanta e poi ha recuperato, ma poi ha subito il 2-1 dal Milan a tempo ampiamente scaduto, con Di Francesco e Monchi un'altra volta sulla graticola. Dei rossoneri abbiamo già detto, l'Inter ha finalmente ritrovato Nainggolan, giocatore chiave per Spalletti, ma è già a meno cinque dalla vetta. Potrebbe essere un campionato parecchio noioso. Oppure no, ma a quel punto vorrebbe dire che la Juventus sarebbe già, ora, a pieni giri. E sembra davvero difficile da pensare.