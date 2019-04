Ma cosa aspettano le big?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ha più senso chiedersi se Gian Piero Gasperini sia pronto (o all'altezza) di una big. E' da anni uno dei migliori allenatori della Serie A e, in questa stagione, sta dando un contributo fondamentale nella stesura di una delle più belle pagine della storia dell'Atalanta. Quarto posto in classifica a cinque giornate dalla fine, finale di Coppa Italia già in cassaforte. Il tutto accompagnato dal bel gioco, il tutto arrivato dopo due estati in cui - sistematicamente - l'Atalanta ha venduto alcuni (molti) dei calciatori che lui stesso aveva valorizzato nelle precedenti stagioni.

Non ha più senso tirare in ballo i tre mesi all'Inter per corroborare la tesi che no, Gasperini non è allenatore in grado di reggere le pressioni della grande piazza. Un po' perché da allora sono passati otto anni, un po' perché quella Inter semplicemente decise di non credere in lui il giorno dopo averlo ingaggiato. Con mezzo spogliatoio contro il suo ingaggio e con Moratti che, nel giro di qualche settimana, decise di assecondarlo. L'esonero arrivò il 21 settembre, una decisione che stride con la filosofia di un allenatore che ha bisogno di tempo e fiducia per far valere le sue idee. E che, quando ha terreno sotto i piedi per operare, alla fine porta sempre a casa il risultato. Anzi, va sempre oltre le attese.

Gasperini è un grande allenatore. E' un maestro di calcio che non cambia le squadre da un giorno all'altro con la sua personalità dirompente, ma col passare dei mesi con la forza delle sue idee. Col suo lavoro quotidiano sul campo. Sarebbe perfetto per quelle società come Milan e Roma che da anni dicono di voler dare il via a un progetto vincente, che vogliono vincere, ma sanno che ogni estate non possono fare a meno di mettere in conto anche qualche cessione illustre.

Però ogni estate, non si sa perché, il suo nome è sempre nelle retrovie, la terza o la quarta scelta. Gerarchie inspiegabili, che posticipano il salto in una big di Gasp e sono frutto delle vulgata secondo la quale il tecnico di Grugliasco è perfetto - solo ed esclusivamente - per le realtà di provincia. Non è così e i risultati, da anni, lo stanno ampiamente dimostrando. Ma si sa, è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio.