Ma davvero la Lazio ha ancora 3 punti in meno del Cluj?

Fonte: Dall'inviato allo Stadio Olimpico, Roma

La Lazio ha buttato via la propria Europa League. Se qualcuno non lo avesse ancora compreso fino in fondo, ieri tutti ne hanno avuto la riprova. Con pochi titolari (4), in un Olimpico deserto e con le motivazioni non altissime la squadra di Inzaghi ha dominato il Cluj, battuto per 1-0 con il gol nel primo tempo di Correa. Senza mai alzare il ritmo, controllando con qualità e tranquillità una sfida complicatasi soltanto nel finale. Nonostante la vittoria, la classifica rimane deludente con i rumeni che sono ancora a +3 e il Celtic, già qualificato, a 13. Vedendo i valori in campo viene da chiedersi come sia possibile che ci sia ancora questa distanza in classifica, perché la Lazio vista ieri è di una categoria sopra al Cluj, figuriamoci al completo o già soltanto con un paio di titolari in più.

La Lazio ha buttato via la propria Europa League. Ok che è ancora in corsa matematicamente, ma la realtà è ben diversa. Dovrà vincere in casa del Rennes il prossimo 12 dicembre e sperare che il Cluj perda tra le mura amiche contro il Celtic già qualificato e sicuro del primo posto. Una combinazione possibile ma assai complessa. “Girone difficile, ma siamo i favoriti”, aveva detto al momento dei sorteggi il ds Tare ed aveva ragione. Perché a livello di prestazioni, di gioco e di singoli, la Lazio ha dimostrato di essere superiore tutte le altre tre del gruppo E. Per questo diventa difficile spiegare una classifica e un andamento del genere, che comporta un’eliminazione quasi certa. Inzaghi parla di errori interni della squadra ed anche esterni, riferendosi al rigore non fischiato a Immobile in Celtic-Lazio sull’1-1. Era netto, ma è limitativo e riduttivo dare troppo la colpa al mancato penalty contro gli scozzesi. Piuttosto tutti a Formello dovrebbe fare mea culpa, perché la Lazio è venuta meno nei momenti catartici delle gare. A Cluj ha preso gol sul finale di tempo, a Glasgow dopo il palo di Correa ha preso due reti evitabilissime, come quella subita in casa per il momentaneo 1-1 nata da un reiterato errore in fase di impostazione di Acerbi e compagni. La Lazio ha buttato via la propria Europa League, è un dato di fatto insindacabile. Impossibile dire il contrario. E così in attesa di vivere gli ultimi 90’ minuti - oltre la delusione e il rammarico per una stagione europea compromessa - dopo l’1-0 di ieri sera rimane in testa un interrogativo ben preciso. Come è possibile che la Lazio, terza forza del campionato italiano, abbia fatto così pochi punti e sia ancora a -3 dal Cluj?